ЦИК поручил довести до конца разбирательство по инциденту с двойным голосованием в Вологде

ВОЛОГДА, 29 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев поручил довести до логического завершения инцидент с двойным голосованием по поправкам к Конституции РФ в Вологде, произошедший 27 июня. Булаев сообщил об этом в информационном центре ЦИК.

"Есть дополнение, что этот член территориальной избирательной комиссии [дважды проголосовавшая женщина] находится в служебных отношениях еще и с членом избирательной комиссии Вологодской области, который тоже является представителем партии [КПРФ]. Нами усматривается, что тоже есть провокативный момент. Это очень важно понять, зачем и кому это нужно. Взаимодействуйте со следственным управлением СК РФ, с управлением МВД. Такие случаи должны быть доведены до логического завершения и принято решение, как определит суд или следственное управление", - сказал Булаев.

Как пояснил председатель избиркома Вологодской области Денис Зайцев, 26 июня на избирательном участке № 324 в городе Вологде одна из участниц голосования получила бюллетень, проголосовала в помещении для голосования, после этого пришла на придомовую территорию той же самой участковой избирательной комиссии, и, не уведомив, получила повторно бюллетень. "Данный факт нами был выявлен оперативно. Выезжала наша группа - избирательная комиссия Вологодской области, представители Территориальной избирательной комиссии по Вологде. Мы убедились, что стоят подписи одного избирателя в получении два раза бюллетеней. Оперативно информация была доведена до ЦИК, передана в управление МВД по области, сейчас материалы переданы в Следственный комитет по области", - сообщил Зайцев.

Он уверен, произошедшее было заранее спланированной умышленной акцией. "Мы считаем это спланированной провокацией. Это совершила член территориальной избирательной комиссии по Вологодскому району от партии КПРФ. С 2017 года эта женщина в составе комиссии и не могла не знать, что двойное голосование запрещено нашими российскими законами. Женщина умышленно это сделала. Видимо, она надеялась, что мы это не увидим, и 1 июля или по окончании голосования она бы об этом сказала, но мы это все заметили. В дальнейшем будем пресекать подобные факты и сразу же оперативно передавать всю имеющуюся информацию в следственные органы, привлекать таких людей к ответственности", - сообщил Зайцев.

Ранее в понедельник следственное управление СК РФ сообщило о проводимой по инциденту доследственной проверке.