Путин обсудил с Совбезом тему постсоветской интеграции

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

"Обсуждались вопросы внутренней и внешней политики, а также интеграционные процессы на постсоветском пространстве", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам мероприятия.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.