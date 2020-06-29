Число проголосовавших онлайн по поправкам к конституции превысило 1 млн человек

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 1 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"Штаб работает, работал все выходные, внимательно отслеживаем ситуации. В дистанционном электронном голосовании приняли участие более 1 млн человек. [Явки] 100% не будет, я хочу проголосовать бумажным способом (хотя зарегистрировался онлайн - прим. ТАСС), хочу проверить, как меня вычеркнут, проверят и так далее", - сказал Массух.

До окончания дистанционного электронного голосования остается менее 30 часов, оно завершится 30 июня в 20:00 мск. Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.

"На 14:00 в Москве получили бюллетени почти 886,5 тыс. голосующих, почти 873,3 тыс. [человек] из них проголосовали. Сегодня предпоследний день электронного голосования", - добавил официальный представитель штаба Александр Асафов.

Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ достигла 85%, проголосовали более 996,1 тыс. человек - такие данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, передает корреспондент ТАСС.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 14:44 мск явка составила 85,0%. Принято 996 108 бюллетеней.