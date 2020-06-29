В СФ могут обсудить распространение опыта голосования в течение нескольких дней на выборы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Совет Федерации может обсудить с представителями ЦИК и Общественной палаты РФ вопрос о расширении практики голосования в течение нескольких дней, которая опробована на общероссийском голосовании по изменениям в конституции. Об этом ТАСС заявил в понедельник глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Мы действительно планируем обсудить с ЦИК и Общественной палатой возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней и на выборы", - сказал Клишас.

Он уточнил, что с датой такого обсуждения сенаторы могут определиться на заседании комитета 7 июля. "Лично я считаю, что нужно дождаться итогов голосования и потом делать выводы. Но для людей голосование в течение нескольких дней удобно, многие наблюдатели это отмечают", - сказал Клишас.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.