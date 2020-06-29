Посольство РФ в Лондоне назвало выдумками публикации о "предложении" России талибам

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Публикации в британских СМИ о том, что Россия якобы предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийства военнослужащих Великобритании, являются откровенными выдумками, цель которых - подогреть интерес к мифическим "российским угрозам". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник представитель посольства РФ в Соединенном Королевстве.

"Спекуляции на тему различных "сговоров" России с талибами появляются в британских СМИ далеко не в первый раз. У всех этих "вбросов", а иначе их назвать нельзя, один почерк: выдвигаются обвинения в отношении неких действий нашей страны со ссылкой на анонимные источники. Не приводится никаких аргументов или конкретных данных, ни малейших доказательств - то есть это откровенные выдумки", - сказал дипломат.

"Цель заказчиков подобных публикаций, помимо участия во внутриполитических интригах в США, - вновь подогреть интерес к мифическим "российским угрозам" в условиях непростых общественных процессов и дискуссий, а заодно - отвлечь внимание от провалов без малого 20-летней афганской кампании союзников, попытавшись переложить ответственность за деградацию обстановки в Афганистане на тех, кто не имеет к этому отношения", - добавил дипломат.

26 июня британские газеты со ссылкой на публикацию в американской газете The New York Times выступили с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяет, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме (СНБ) обсуждал эту тему в конце марта. В свою очередь, Трамп заявил, что его не информировали о подобных нападениях на американские войска в Афганистане. В воскресенье он сообщил в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийство американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" публикации о том, что Россия якобы предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийства американских военнослужащих. "Эти утверждения являются ложью", - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующую публикацию. "Мы в очередной раз можем выразить сожаление в связи с тем, что когда-то крупнейшие, уважаемые, высококлассные мировые СМИ в последние годы все чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные утки, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа", - отметил Песков. "Если в Соединенных Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетными президенту, то тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующее заявление президента [Дональда] Трампа, который дал уже оценку этим публикациям", - добавил представитель Кремля.