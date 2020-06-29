Замглавы МИД России обсудил с послом Египта Ливию, Сирию и ближневосточное урегулирование

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Египта в Москве Ихаб Наср на встрече в понедельник обсудили урегулирование в Ливии и Сирии, палестино-израильский конфликт и ситуацию вокруг плотины "Возрождение" на Голубом Ниле.

"Состоялся доверительный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Африке, включая задачи урегулирования кризисов в Ливии, Сирии и палестино-израильского конфликта, а также нахождения взаимоприемлемых развязок проблемы использования вод реки Нил", - отмечается в сообщении МИД РФ.

Стороны подтвердили приверженность соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН и фундаментальным принципам Устава ООН по этим вопросам.