Лавров обсудил с премьер-министром Эфиопии ситуацию вокруг ГЭС "Возрождение"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в понедельник по телефону обсудили ситуацию вокруг строительства эфиопской ГЭС "Возрождение". Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Абий Ахмед информировал об эфиопских подходах к строительству ГЭС "Возрождение" на реке Голубой Нил. Лавров подтвердил неизменность позиции России о необходимости поиска взаимоприемлемых развязок путем политического диалога Эфиопии, Египта и Судана с учетом интересов каждой из сторон и при неукоснительном соблюдении норм международного права, - отметили в министерстве. - Российские представители продолжают последовательно придерживаться этой позиции при обсуждении данной проблематики в различных двусторонних и многосторонних контактах, в том числе в рамках ООН".

Сторонами было подчеркнуто важное значение состоявшегося в режиме видеоконференции 26 июня расширенного заседания бюро Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза, по итогам которого выработан формат трехстороннего взаимодействия Эфиопии, Египта и Судана для окончательного согласования общеприемлемой договоренности по ГЭС "Возрождение".

Лавров и Абий Ахмед выразили обоюдную заинтересованность в возобновлении, как только будут сняты эпидемические ограничения, всего комплекса двусторонних связей, включая деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проекты в сферах энергетики, образования, военно-технического взаимодействия.

Разговор состоялся по инициативе эфиопской стороны.

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию на Голубом Ниле крупнейшей в Африке плотины "Возрождение" ("Хыдасе") из 15 радиально-осевых гидроагрегатов. Мощность ГЭС, которая будет представлять собой каскад из четырех плотин, составит 5250 МВт. Аддис-Абеба намерена ввести ее в строй в 2022-2023 годах. Стоимость проекта - $4,6 млрд. Для Эфиопии строительство станции - это гигантский экономический проект, реализация которого обеспечит страну электроэнергией и позволит экспортировать ее в соседние страны. Египет и Судан опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС в Ниле может возникнуть нехватка воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам.