Швыдкой назвал абсурдным снос памятников в США

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Снос памятников и другие попытки переписать историю, предпринимаемые в США, являются абсурдными. Такое мнение высказал в понедельник спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Мир меняется, жизнь меняется, при этом надо понимать, что, да, у [первого президента США Джорджа] Вашингтона были рабы, но это не отменяет конституции Соединенных Штатов. Это попытка дать простой ответ на очень сложный вопрос. То, что сейчас происходит в Америке, - это абсурд, путь в никуда", - сказал Швыдкой.

По мнению спецпредставителя президента, по всему миру появляются "вызовы националистического толка". "Мы сейчас войдем в кризис национальных конфликтов, национализмов, которые не ведут никуда. С этим надо быть крайне осторожным", - подчеркнул он.

Массовые протесты и беспорядки прокатились по США после смерти задержанного полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

В нескольких американских городах протестующие принялись сносить памятники различным историческим фигурам, в том числе деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865), а также мореплавателю Христофору Колумбу, открывшему для европейцев Новый Свет.

9 июня HBO Max удалил "Унесенных ветром" из каталога фильмов, доступных для просмотра, мотивировав это борьбой с расизмом. Экранизацию одноименного романа Маргарет Митчелл позднее решили вернуть в каталог, но уже с примечанием о необходимости учитывать исторический контекст и подробным разбором сомнительных фрагментов. Лента получила восемь премий "Оскар". Актриса Хэтти Макдэниел, исполнившая роль чернокожей служанки Мамушки, стала первой афроамериканкой, получившей эту престижную награду (за лучшую женскую роль второго плана).