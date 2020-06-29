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Швыдкой назвал абсурдным снос памятников в США

По мнению спецпредставителя президента России, по всему миру появляются "вызовы националистического толка"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Снос памятников и другие попытки переписать историю, предпринимаемые в США, являются абсурдными. Такое мнение высказал в понедельник спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Мир меняется, жизнь меняется, при этом надо понимать, что, да, у [первого президента США Джорджа] Вашингтона были рабы, но это не отменяет конституции Соединенных Штатов. Это попытка дать простой ответ на очень сложный вопрос. То, что сейчас происходит в Америке, - это абсурд, путь в никуда", - сказал Швыдкой.

По мнению спецпредставителя президента, по всему миру появляются "вызовы националистического толка". "Мы сейчас войдем в кризис национальных конфликтов, национализмов, которые не ведут никуда. С этим надо быть крайне осторожным", - подчеркнул он.

Массовые протесты и беспорядки прокатились по США после смерти задержанного полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

В нескольких американских городах протестующие принялись сносить памятники различным историческим фигурам, в том числе деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865), а также мореплавателю Христофору Колумбу, открывшему для европейцев Новый Свет.

9 июня HBO Max удалил "Унесенных ветром" из каталога фильмов, доступных для просмотра, мотивировав это борьбой с расизмом. Экранизацию одноименного романа Маргарет Митчелл позднее решили вернуть в каталог, но уже с примечанием о необходимости учитывать исторический контекст и подробным разбором сомнительных фрагментов. Лента получила восемь премий "Оскар". Актриса Хэтти Макдэниел, исполнившая роль чернокожей служанки Мамушки, стала первой афроамериканкой, получившей эту престижную награду (за лучшую женскую роль второго плана).

Теги
СШАРоссияШвыдкой, Михаил Ефимович
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