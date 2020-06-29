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МИД: Россия рассчитывает и дальше развивать отношения с Малави

В Москве приветствуют успешное завершение президентских выборов в республике, отмечается в сообщении ведомства

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия и впредь будет работать над укреплением отношений с Республикой Малави. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ в связи с прошедшими в Малави президентскими выборами.

"В Москве приветствуют успешное завершение столь важного внутриполитического мероприятия в жизни Малави и подтверждают настрой на дальнейшее укрепление российско-малавийских многоплановых связей на благо народов наших стран", - отметили в министерстве.

На Смоленской площади также обратили внимание на то, что, по оценкам международных наблюдателей, процесс волеизъявления граждан прошел в спокойной и мирной обстановке, без серьезных нарушений.

23 июня в Республике Малави состоялись президентские выборы. В ночь на воскресенье было объявлено о победе лидера оппозиции Лазаруса Чакверы. Согласно официальным данным, за него отдали свои голоса 2,6 млн избирателей (почти 58%).

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