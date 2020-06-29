Более трети избирателей Центра России проголосовали по поправкам в конституцию

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Около 38% избирателей Центрального федерального округа (ЦФО) проголосовали по поправкам в конституцию с 25 июня. К понедельнику в центральных регионах России (за исключением Москвы и Московской области) в голосовании приняли участие почти 5,9 млн избирателей из 15,5 млн, зарегистрированных на 1 января 2020 года.

Наибольшую явку в округе показывают жители Брянской (56%) и Тамбовской (около 54%) областей, меньше всего голосуют в Костромской, Владимирской и Тверской областях, где на участках появилось чуть более четверти избирателей.

На рабочие места, в больницы и через реку вброд

Как рассказали ТАСС в участковой избирательной комиссии №532 в Даниловском районе Ярославской области, членам УИК пришлось перейти вброд реку Соть, чтобы обеспечить голосование для жителей отдаленных деревень Максимово и Токарево, где в общей сложности проживают восемь человек.

"Другого пути у нас нет. Мы ходили в два населенных пункта Максимово и Токарево, они находятся за рекой. Мы из Семлово доезжаем до Назимово, переходим реку и километров 4-5 идем пешком до населенных пунктов. <…> Нас ходило три человека - два члена УИК и председатель. Деревни находятся в Даниловском районе, но добираться надо через Любимский ", - рассказала ТАСС председатель участковой комиссии Вера Каблукова.

В Курской области в связи с нагрузкой из-за коронавируса многие медики голосуют прямо на рабочих местах. Для сотрудников центральной районной больницы в поселке Медвенка участок для голосования организовали прямо в актовом зале медучреждения. Кроме того, по традиции, избирательные участки организованы в крупнейшем вузе региона - Юго-западном государственном университете, а также на территории студенческого городка, где для безопасности установили на входе дезинфекционные тоннели.

Председатель территориальной избирательной комиссии Александро-Невского района Рязанской области Татьяна Федотова рассказала ТАСС, что избиратели активно пользуются правом проголосовать вне помещения избирательных комиссий. "Многие в этом году просят организовать для них голосование вне помещений УИКов, потому что это удобно, в первую очередь, для медиков, да и другие граждане просят приехать к ним на рабочее место. В этом году очень удобно, что сделали голосование с 25 июня по 1 июля, потому что за один день члены комиссий не успели бы объехать всех желающих. К тому же, пожилым избирателям хочется не просто проголосовать, но и пообщаться, рассказать о каких-то своих проблемах", - рассказала она.

Председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина во время прямого включения в ЦИК России также сообщила, что 658 из 732 участковых комиссий организуют голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования, кроме того, голосование организовано еще в почти 300 отдаленных населенных пунктах.

Обстановка на участках

Как сообщили в избирательных комиссиях, в регионах не зафиксировано серьезных нарушений при проведении голосования. "Ни на одном участке нет конфликтов и неразберихи в части работы со списками участников голосования, а также по иным вопросам. Члены комиссий и наши наблюдатели вежливы, предупредительны, действуют профессионально, атмосфера на участках <...> доброжелательная, отмечается достаточно высокая явка. Все наши наблюдатели прошли обучение, многие имеют опыт участия в избирательных кампаниях различного уровня в качестве общественных наблюдателей с марта 2018 года", - сообщили журналистам в Общественной палате Тамбовской области, которая лидирует в округе по явке избирателей.

При этом в Липецкой области возбуждено административное дело о проведении несанкционированного митинга после пикетирования 27 июня членами КПРФ двух избирательных участков в Липецке - №№ 2435 и 2429 в областном Доме культуры, что мешало жителям города голосовать по поправкам к конституции. По данным председателя Липецкой областной избирательной комиссии Юрия Алтухова, проведение пикета было согласовано мэрией Липецка в другом месте. Еще один мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что ему из-за пикета КПРФ не дали проголосовать на избирательном участке, материалы переданы в региональное управление СК по Липецкой области

В Ивановской области сотрудники участковой избирательной комиссии предотвратили попытку повторного голосования на одном из участков, однако нарушитель не будет наказан.

"Если бы ему удалось проголосовать дважды, то тогда он мог бы получить штраф по кодексу административных правонарушений в размере 30 тыс. рублей. Но поскольку попытка была предотвращена, то никакого наказания ему не будет", - сообщила собеседница агентства.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ началось в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".