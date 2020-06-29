Небензя заявил, что объекты деконфликтинга ООН в Сирии использовались террористами

ООН, 29 июня. /ТАСС/. Россия приняла решение о выходе из системы деконфликтинга с ООН в Сирии, так как ряд объектов, называемых гуманитарными, использовался террористами. Об этом заявил в понедельник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Замгенсека ООН Марк Лоукок в ходе встречи сообщил, что Россия 23 июня вышла из механизма гуманитарных предупреждений.

"Этот механизм действовал на добровольной основе, он не закреплялся решениями Совбеза или другими правовыми основаниями", - сказал Небензя. "Наши собственные расследования неоднократно показывали, что некоторые из объектов деконфликтинга на самом деле использовались как штаб-квартиры террористов, поэтому им не мог присваиваться гуманитарный статус", - добавил он.

Удары по гражданским объектам в Сирии исключены

Россия исключает возможность ударов по гражданским объектам в Сирии, несмотря на выход из механизма деконфликтинга с ООН, заявил Небензя.

"Мы предлагаем, чтобы с настоящего момента Управление ООН по координации гуманитарных вопросов решало вопрос о деконфликтинге напрямую с властями Сирии. Это будет правильным", - сказал российский постпред. "Россия продолжит выполнять свои обязательства согласно международному гуманитарному праву. Мы неоднократно подчеркивали, что российские ВКС используют эффективную систему проверки целей, которая исключает возможность атак по гражданским объектам", - указал Небензя.

Замгенсека ООН Марк Лоукок в ходе встречи сообщил, что Россия 23 июня вышла из механизма гуманитарных предупреждений.