Республика Тува и Кузбасс остаются лидерами по явке на участки в регионах Сибири

ТАСС, 29 июня. Республика Тува и Кемеровская область по итогам четырех дней голосования по поправкам к Конституции РФ сохраняют среди регионов Сибири лидерство по явке - в этих регионах проголосовали уже более половины избирателей. Наименьшее число проголосовавших в Иркутской области, а всего в Сибири проголосвали порядка 3,9 млн человек, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

В Туве, где голосуют активнее, явка достигла 62,42%. В регионе проголосовал и верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол, пришедший на свой избирательный участок в лицее №15 города Кызыл в традиционном шаманском одеянии. В соседней Хакасии проголосовало 26,66% (из 298,7 тыс.) избирателей, рассказала ТАСС зампредседателя регионального избиркома Ирина Адмаева. В понедельник последним среди глав сибирских регионов пришел на избирательный участок глава Хакасии Валентин Коновалов.

"Изменение конституции - это событие, которое происходит не так часто. Мы все понимаем, что это историческое событие, крайне важное для нашей страны, и, конечно, долг каждого гражданина выразить свою волю по поправкам. Каждый может найти полчаса времени, чтобы исполнить свой гражданский долг и проголосовать", - цитирует Коновалова пресс-служба правительства региона.

В тройку лидеров по явке на участки в Сибири вошли, помимо Тувы, Кемеровская и Омская области. Как сообщили ТАСС в избирательной комиссии Кузбасса, в регионе уже проголосовали свыше 1,062 млн человек из почти 2 млн избирателей - это более 50%. Также, почти половина граждан проголосовали в Омской области - из 1,5 млн имеющих право голоса на участки пришли 653,7 тыс.

По данным ЦИК РФ, примерно четверть избирателей проголосовали в Алтайском крае (415 тыс. из 1,8 млн), Республике Алтай (40,7 из 161,9 тыс.) и Красноярском крае (587,2 тыс. из более 2 млн). Примерно пятая часть проголосовала в Томской (164,6 из 768,3 тыс.) и Новосибирской областях (465 тыс. из более чем 2 млн). Наименьшая явка наблюдается в Иркутской области - там на избирательные участки пришла лишь шестая часть населения - 311,7 тыс. из 1,8 млн граждан с правом голоса.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.