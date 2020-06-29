Москалькова: голосование по каждой поправке в конституцию "юридически неисполнимо"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Общероссийское голосование по каждой конкретной поправке к конституции отдельно, а не пакетом, было бы "юридически неисполнимо", так как закон принят целиком. Такое мнение высказала в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Во-первых, они [поправки] взаимосвязаны друг с другом, нельзя оторвать одну от другой. Во-вторых, нельзя будет подвести итог... закон принят целиком. Я думаю, что юридически это было бы неисполнимо, если было бы разделено на отдельные поправки", - сказала Москалькова журналистам.