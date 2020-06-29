ЦИК пока не выработал позицию по расширению практики голосования в течение нескольких дней

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России пока не рассматривала вопрос о расширении практики по проведению голосования в течение нескольких дней и пока не вырабатывала консолидированную позицию по этому вопросу. Об этом ТАСС в понедельник сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что решение о проведении голосования по конституции в течение нескольких дней себя полностью оправдало, и предложила подумать о расширении такой практики.

"Данный вопрос пока не обсуждался Центральной избирательной комиссией, консолидированной позиции пока не вырабатывалось", - сказала Памфилова.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".