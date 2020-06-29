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Путин и Бердымухамедов обсудили укрепление сотрудничества России и Туркмении

В Кремле рассказали, что Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важное значение состоявшегося в Москве 24 июня парада Победы, в котором приняли участие и туркменские военнослужащие

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, поздравив его с днем рождения.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства и сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы президента России по итогам этой беседы.

В Кремле добавили, что "со своей стороны Бердымухамедов, поблагодарив за поздравления, подчеркнул важное значение состоявшегося в Москве 24 июня парада Победы, в котором приняли участие и туркменские военнослужащие".

Ранее российский лидер направил в адрес Бердымухамедова поздравительную телеграмму.

Бердымухамедов 29 июня отмечает 63-летие. В телефонном разговоре с Путиным 19 июня он сообщал, что не сможет присутствовать на параде Победы 24 июня в Москве в связи с национальной традицией отмечать свой день рождения с семьей, родными, близкими и народом. Из-за пандемии коронавируса в Туркмении действуют карантинные меры, согласно которым каждый человек по возвращении из-за рубежа должен в течение двух недель находиться в самоизоляции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТуркменияРоссияБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
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