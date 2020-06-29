В избиркоме Петербурга сообщили, что около трети обращений не содержат данных о нарушениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Около трети обращений, которые поступили за последние два дня в городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга не содержат информации о нарушениях, остальные проверяются. Об этом в понедельник в эфире "Телеканала Санкт-Петербург" сообщил пресс-секретарь городской избирательной комиссии Григорий Марголин.

"Существенно увеличилось количество наблюдателей, мы уже видим, что около 12 тысяч сегодня присутствовало на участках. Соответственно увеличивается и активность в написании обращений. Вчера у нас было 14 обращений, сегодня у нас поступило 52 обращения. Мы их проанализировали уже, 23 из них не содержат какой-то информации о нарушениях, либо они какой-то информационный характер носят, либо выражают гражданскую позицию, 29 будут проверяться", - сказал Марголин.

Он добавил, что голосование по поправкам к конституции проходит в Петербурге "спокойно и организованно".

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.