Путин может выступить с обращением к гражданам перед основным днем голосования

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может во вторник выступить с обращением к гражданам в преддверии основного дня общероссийского голосования по поправкам к конституции.

"Перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что перед днем голосования [по поправкам к конституции] также будет обращение", - ранее сообщал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Основной день общероссийского голосования по поправкам к конституции - среда, 1 июля.

Представитель Кремля подчеркнул, что в данном случае режим тишины "не применим абсолютно", так как нынешнее голосование не носит конкурентного характера.

Поправки-2020

В январе 2020 года в послании Федеральному Собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, а также поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. Изначально общероссийское голосование по вопросу об одобрении изменений в конституцию должно было пройти 22 апреля, однако оно было перенесено в связи с пандемией коронавируса.

Поправки на конституционном уровне закрепляют ряд социальных гарантий, расширяют полномочия парламента, вводят ограничения для высших должностных лиц, устанавливают приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства, закрепляют в основном законе роль и статус Госсовета, а также предусматривают не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления закона в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

1 июня, подводя итоги совещания, на котором были определены новые даты голосования, Путин отметил, что конституция лежит в основе жизни страны и будет определять основные правовые гарантии в области социальных и трудовых отношений, а также принципы взаимодействия РФ с международными партнерами. "Очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров основного закона, в голосовании по поправкам в конституцию самое активное участие", - сказал тогда глава государства.

Тему поправок в конституцию Путин затрагивал и в телеобращении 23 июня. Он в очередной раз подчеркнул, что изменения в основном законе вступят в силу, только если граждане их поддержат на голосовании. "Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед", - сказал президент, отметив, что новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут гораздо более высокие требования к эффективности всей социальной и экономической политике властей и к решению задач по повышению качества жизни и благополучия граждан.

Ранее президент также выражал уверенность, что принятие поправок, среди которых передача существенных полномочий от президента парламенту, будет шагом к постепенной, без рывков, демократизации российского общества.

Телеобращения Путина

Телеобращения Путина к гражданам, если не считать новогодних и иных праздничных выступлений, всегда были достаточно редким форматом, однако нынешний год в этом плане уже стал рекордным, что связано прежде всего с эпидемией коронавируса. С конца марта глава государства уже четырежды выступал непосредственно с телеобращениями (последний раз 23 июня), а также несколько раз обращался к гражданам в ходе совещаний с чиновниками, губернаторами и экспертами в режиме видеоконференций. В общей же сложности за период с 2000 года Путин использовал формат телеобращений 16 раз (не учитывая новогодние поздравления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии).

Однако нынешний повод для телеобращения - традиционный. В пяти из 16 таких выступлений за прошедшие два десятилетия Путин обращался к гражданам в преддверии голосования на федеральных выборах (президентских или парламентских) с призывом прийти на избирательные участки.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".