Путин и Лукашенко приедут на открытие Ржевского мемориала

МОСКВА/МИНСК/ТВЕРЬ, 30 июня. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник побывают на открытии Ржевского мемориального комплекса. Для главы государства это будет первая поездка за пределы Московского региона с начала действия ограничений из-за коронавируса. В предыдущий раз Путин выезжал в Крым 18-19 марта.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области.

Лукашенко 26 июня заявил, что не только посетит церемонию открытия мемориала, но и планирует также на встрече с российским коллегой обсудить сотрудничество двух стран.

Планы Минска

24 июня Лукашенко с сыновьями присутствовал на параде Победы в Москве. В этот день стало известно, что Путин пригласил белорусского коллегу на открытие мемориала Советскому солдату. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на минувшей неделе также сообщил, что в Тверской области 30 июня ожидается двусторонняя встреча президентов двух стран.

Лукашенко 25 июня заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с Путиным ситуацию с вмешательством извне в белорусские президентские выборы, которые пройдут 9 августа. По его словам, оппоненты требуют от власти честных и порядочных выборов, но сами поступают нечестно, отметив, что за ними стоят "кукловоды", которые живут в Польше и России.

В конце минувшей недели президент Белоруссии сказал, что во время недавнего визита в Москву, он "заметил, что российское руководство понимает" причины ситуации, которая сложилась в связи с резонансным делом "Белгазпромбанка" (дочерний банк "Газпрома" и "Газпромбанка"), и арестом его бывшего главы Виктора Бабарико, который является одним из основных соперников действующего президента на предстоящих выборах. Лукашенко также заявил, что Россия не хочет ни экономически, ни политически потерять Белоруссию, которая, по его мнению, является последним союзником РФ.

На встрече 19 июня в Минске с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым белорусский лидер признал, что проблемы в отношениях с РФ есть, но они "не катастрофические", их удастся решить.

Ржевский мемориал

Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес Комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина - 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане. Реализация проекта осуществлялась РВИО при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы.

Как сообщал ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, мемориал был готов еще в апреле, однако в связи с пандемией коронавируса было решено отложить церемонию открытия.

При создании Ржевского мемориала Тверская область взяла на себя расходы на благоустройство: на территории комплекса было высажено более 1,5 тыс. саженцев, проведено электричество, установлены таблички и указатели. 9 мая 2020 года после ремонта был сдан участок дороги Москва - Рига - Хорошево у мемориала, дорога была расширена до четырех полос, оборудованы съезды и выезды с территории комплекса.

"Мемориал полностью готов к открытию. Надеемся, что он станет местом притяжения для всех, кому дорога память о великом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне", - сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В пресс-службе правительства региона также уточнили, что народный сбор средств на создание Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области завершен. Общими усилиями была собрана вся необходимая сумма.

В деревне Хорошево Тверской области также было создано граффити, посвященное 75-летию Великой Победы и предстоящему открытию Ржевского мемориала Советскому солдату. Произведение стало частью арт-проекта "Наши герои" Российского военно-исторического общества. Изображение площадью около 150 кв. м нанесено на фасад пятиэтажного здания - это силуэт фигуры Советского солдата и журавлей, а также строки Александра Твардовского "Мы за Родину пали, но она - спасена…" из "Я убит подо Ржевом". Именно это стихотворение легло в основу идеи центральной фигуры мемориала.

Начало коренного перелома

Как подчеркнул в разговоре с ТАСС начальник научного отдела РВИО Юрий Никифоров, воины, павшие подо Ржевом, внесли огромный вклад в приближение победы над фашизмом. "Вклад в Победу тех, кто погиб подо Ржевом - огромен. О справедливости этого вывода свидетельствуют результаты исследований современных российских историков, продолжающих отечественную традицию объективного научного изучения и осмысления трагических и героических страниц нашей истории", - сказал он.

По словам Никифорова, без оценки подвига героев Ржева нельзя оценить весь ход коренного перелома 1942-1943 годов в Великой Отечественной войне. "Без объективного освещения взаимосвязи результатов сражений подо Ржевом с триумфальной Победой в Сталинградской битве, долгожданным прорывом блокады Ленинграда невозможно в полной мере оценить общий итог вооруженного противоборства на советско-германском фронте в 1942-1943 годах и достижения Красной армией коренного перелома в Великой Отечественной войне. Многие ли по-настоящему осознавали и осознают, что великая Победа 1945 года была завоевана не только теми, кто в руинах Сталинграда принудил к капитуляции сильнейшую армию вермахта, но и теми, кто погиб в безымянном болоте под Ржевом, или где-то еще, не снискав громкой славы, орденов и медалей?" - отметил историк.

Он подчеркнул, что создание Ржевского мемориала является выполнением нравственного долга и вкладом ныне живущих в дело восстановления исторической справедливости. "Мы сделали это согласно глубокому внутреннему убеждению в необходимости восстановления исторической справедливости в отношении памяти участников важнейших сражений, происходивших на Ржевско-Вяземском направлении в 1942-1943 годы. Пусть вспомнить всех поименно практически невозможно, ведь сколько их, безымянных солдат еще лежат в лесах и болотах Ржевской земли, мы склоняем головы перед памятью павших", - добавил Никифоров.

Музейное пространство

Помимо самого памятника, мемориальный комплекс также включает в себя и павильон, где можно ознакомиться с историями тех, кто ценой собственной жизни приближал Победу. "Если грандиозный памятник, устремленный в небеса - это собирательный образ всех простых солдат, солдат Победы, которые отдали свои жизни, сражаясь за Родину, то в музейном павильоне можно будет познакомиться с реальными человеческими историями, узнать о судьбах тех, кто участвовал в ржевско-вяземких операциях, кто погиб подо Ржевом. Здесь можно будет увидеть фотографии, дневники, письма, вещи, в том числе и те, что были найдены поисковиками во время поисковых экспедиций "Калининский фронт", - рассказал ТАСС директор Музея Победы на Поклонной горе в Москве Александр Школьник.

Он отметил, что при создании экспозиции использовались самые современные технологии, чтобы "погрузить" зрителей в атмосферу боев. "Зал экспозиции задумывался как фронтовой фотоальбом, где можно не просто взглянуть в глаза "героев былых времен", но и услышать их воспоминания, начитанные голосами артистов", - рассказал Школьник. Он считает, что "с помощью мультимедийных технологий удалось достичь полного погружения в события тех военных лет, услышать "эхо минувшей войны". "Стеклянный пол имитирует обожженную огненную землю после боя, через него можно увидеть оружие, каски, гильзы, фрагменты снарядов, а также экспонаты, которые Музей Победы подобрал специально для этой экспозиции", - уточнил Школьник.

Он отметил и просветительскую функцию музейного комплекса: "Здесь будут проходить "уроки мужества" для школьников, мероприятия для ветеранов, акции памяти". Школьник рассчитывает, что "Ржевский мемориал станет еще одним мощным по своей энергетике местом памяти, где можно будет поклониться павшим и узнать о новых героических страницах Великой Отечественной войны".