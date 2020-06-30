Для москвичей и нижегородцев завершается онлайн-голосование по конституции

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать по закону о поправке к конституции с помощью дистанционного электронного голосования до 20:00 по московскому времени 30 июня. Онлайн голосование проводится с 25 июня на специальном сайте 2020og.ru, сообщается на сайте Центризбиркома России.

По последним данным, явка на дистанционном электронном голосовании по конституции составляет около 90%, а число проголосовавших превышает 1 млн человек. Всего для участия в онлайн-голосовании по Москве было принято 1 051 155 заявлений, а по Нижегородской области - 139 571. Заявления для участия в дистанционном электронном голосовании принимались в электронном виде через единый портал госуслуг и сайт mos.ru с 5 до 21 июня.

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщал, что проголосовал по поправкам к конституции в электронном виде, находясь в Общественной палате РФ 25 июня. По его словам, система дистанционного электронного голосования нуждается в совершенствовании и упрощении "каких-то организационных процедур, но у людей есть доверие к этой системе".

"Люди верят, что здесь соблюдена прозрачность процедуры, есть тайна голосования, что результат абсолютно точно отражает их волю", - подчеркнул Булаев, добавив, что программно-технический комплекс справляется с поставленной задачей и заявлений о длительных сбоях и остановках системы не поступало.

В свою очередь глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов отмечал, что система онлайн-голосования автоматически не пропустит повторное голосование участников и в день завершения голосования выявит все подобные случаи. "30 июня, после того, как закончится дистанционное голосование, система онлайн-голосования выверяет списки, чтобы понять, кто не проголосовал и может проголосовать 1 июля на своем домашнем участке", - добавил Ермолов.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".