Песков назвал нелепыми утверждения о России и талибах

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Утверждения о том, что Россия якобы предлагала боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вознаграждение за убийства американских военнослужащих, являются нелепыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC , выдержки из которого были опубликованы в понедельник.

Как он подчеркнул, "просто нелепо распространять такую информацию". "Вы знаете, может, я буду немного груб, но это на 100% чушь собачья, - добавил Песков, говоривший на английском. - Это недипломатично, но это чушь собачья. Только и всего".

На вопрос журналиста о том, считала бы российская сторона действия, о которых идет речь, "актом агрессии", если бы предприняла их, Песков ответил: "Я не думаю, что такая ситуация вообще возможна".

Пескова также спросили, имели ли место консультации между официальными лицами США и РФ по этому вопросу. "Насколько я понимаю, никто из представителей США никогда не поднимал вопрос об этом", - ответил он. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что не располагает информацией о каких-либо консультациях между военными США и РФ по этому вопросу. Как пояснил Песков, "у них своя система для поддержания контактов", которая предполагает обмены "закрытой информацией".

Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" утверждения, о которых идет речь. МИД России 27 июня назвал первую публикацию на эту тему в американской печати содержащей заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию США, в воскресенье написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.