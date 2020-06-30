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Голосование по поправкам в конституцию

Медики полевого госпиталя в Чите проголосовали по поправкам в конституцию

Голосование персонала госпиталя проходило с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Военные медики, работающие в мобильном госпитале в Чите, развернутом для помощи в борьбе с короавирусом, проголосовали по поправкам в конституцию. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Военные медики из мобильного полевого госпиталя, развернутого в Чите, приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Голосование персонала госпиталя проходило с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве рассказали, что в помещение для голосования запускалось не более двух человек, медицинский персонал госпиталя был обеспечен масками, перчатками и антисептиком, все были обеспечены средствами защиты и одноразовыми ручками.

"Участие в голосовании приняло 100% личного состава. Несмотря на выполнение важной задачи по лечению больных к голосованию подошли все ответственно", - сказала заместитель начальника мобильного многопрофильного госпиталя Туяна Смагулова.

Полевой госпиталь был развернут в Чите по поручению президента РФ Владимира Путина для лечения пациентов с коронавирусом.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний ВостокГолосование по поправкам в конституцию
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