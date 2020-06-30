Посольство РФ в Боготе окажет помощь еще 13 россиянам, пожелавшим покинуть Колумбию

БОГОТА, 30 июня. /ТАСС/. Посольство России в Колумбии окажет помощь еще 13 соотечественникам, которые выразили желание покинуть южноамериканскую страну на фоне ситуации с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава российской дипмиссии в Боготе Сергей Кошкин.

"В настоящее время ведется подготовка отправки 1 июля на гуманитарном рейсе местной (колумбийской - прим. ТАСС) авиакомпании 13 российских граждан в Коста-Рику, где будет осуществлена пересадка на борт российского авиаперевозчика", - заявил посол.

Кошкин добавил, что во время пандемии "приоритетом работы дипломатов является организация вывоза находящихся на территории Колумбии и изъявивших желание вернуться на родину российских граждан". "Эта задача значительно осложнялась тем, что в Колумбию, в силу ее географических особенностей, не мог быть направлен российский вывозной рейс. Посольство было вынуждено искать варианты вывоза граждан РФ в соседние страны для дальнейшей пересадки на российские гуманитарные рейсы, то есть с использованием создаваемых в этих целях так называемых вывозных транспортных хабов", - уточнил дипломат.

В начале июня посольство РФ организовало чартерный рейс до Каракаса, на котором Колумбию покинули 62 человека.

Минкомсвязь России сообщила в конце этого месяца, что на 1 июля запланированы вывозные рейсы Каракас - Москва, Кито (Эквадор) - Москва, Сан-Хосе (Коста-Рика) - Москва.