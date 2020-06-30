ВЦИОМ: число россиян, планирующих голосовать по поправкам до 30 июня, выросло вдвое

Москва, 30 июня. /ТАСС/. Число граждан РФ, планирующих принять участие в голосовании по поправкам к конституции до 30 июня включительно, увеличилось вдвое с 22 июня, из них 25% уже приняли участие в голосовании. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра во вторник.

Согласно результатам опроса, о возможности принять участие в голосовании заранее знают 88% россиян. Среди тех, кто планирует принять участие в голосовании, доля информированных еще выше - 90%.

"Половина опрошенных (51%) планирует проголосовать до 30 июня включительно, из них 25% уже приняли участие в голосовании на момент опроса 28 июня. Эта доля выросла практически вдвое (на 25 п.п.) с 22 июня (26% планирующих проголосовать с 25 июня)", - говорится в сообщении центра.

Опрос показал, что большинство россиян, собирающихся на голосование (70%), считают, что на участки придет много людей. Меры санитарной безопасности считают достаточными 74% из тех, кто будет участвовать в голосовании, 9% считают их избыточными. Преобладает мнение среди россиян, планирующих голосовать, что большинство людей скорее придет голосовать добровольно, по собственной инициативе (81%), отметили во ВЦИОМ.

"Для большинства планирующих голосовать участие в голосовании - это возможность защитить, отстоять свои интересы и интересы своей семьи (66%) и возможность повлиять на будущее нашей страны, свое будущее и будущее своей семьи (73%). О том, что эти высказывания скорее не про них, говорят 19% и 13% опрошенных соответственно", - говорится в сообщении.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 июня 2020 года, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О голосовании

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".