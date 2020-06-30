Партия роста выдвинула кандидатуру Олега Коробченко на выборах президента Татарстана

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Региональное отделение Партии роста в Татарстане выдвинуло кандидатуру своего председателя Олега Коробченко для участия в выборах президента республики, сообщается во вторник на официальном сайте партии.

"Региональное отделение в Республике Татарстан ВПП "Партия роста" выдвинуло своего председателя, депутата Госсовета Республики Татарстан, гендиректора ГК "Кориб" кандидатом на пост президента Татарстана. Кроме того, партия выдвинула 120 кандидатов на муниципальные выборы в двух городах и 43 районах", - говорится в сообщении.

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выдвинула на участие в выборах главы республики координатора регионального отделения Владимира Сурчилова, Татарстанское региональное отделение КПРФ, напротив, решило не выдвигать своего кандидата.

Действующий глава республики Рустам Минниханов и председатель Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Татарстане Альмир Михеев уже подали документы в Центризбирком региона на выдвижение кандидатами в президенты Татарстана.

Ранее Госсовет республики постановил назначить выборы президента Татарстана на единый день голосования - 13 сентября.