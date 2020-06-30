Толстой просит дать правовую оценку вывешиванию флага ЛГБТ посольствами в Москве

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой просит комиссию нижней палаты по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ дать оценку высказываниям ряда иностранных послов по теме защиты прав лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, а также вывешиванию на зданиях дипмиссий флагов ЛГБТ-сообщества. Текст соответствующего обращения во вторник распространила пресс-служба Толстого.

"Прошу вас, уважаемый Василий Иванович, рассмотреть данные обстоятельства в рамках компетенции возглавляемой вами комиссии в целях дачи им правовой оценки и выработки соответствующих способов реагирования на попытку давления на свободное волеизъявление граждан в ходе всероссийского голосования по поправке в конституцию, не исключая возможное обращение в МИД России с предложением о направлении ноты протеста", - говорится в обращении на имя главы комиссии Василия Пискарева.

"Посольства США и Великобритании в Москве разместили на своих зданиях радужный флаг, символизирующий ЛГБТ-сообщество, что, несомненно, имеет под собой политические мотивы", - считает зампредседателя Госдумы. Толстой указывает на то, что за этим последовало "совместное заявление, впоследствии принятое чрезвычайными и полномочными послами и временно исполняющими обязанности глав дипломатических миссий Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США". "Его авторы призывают правительство России "придерживаться заявленной приверженности к защите прав всех граждан, включая лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов", - отмечает депутат, добавляя, что посол Канады в РФ Элисон Леклер выразила обеспокоенность возможностью "создания все менее инклюзивной национальной правовой базы" в случае вступления в силу поправок к конституции, вынесенных на общероссийское голосование.

"К акции присоединился и ряд частных компаний, таких как "Тануки" и BMW, разместивших на собственных официальных страницах в социальных сетях логотипы, включающие ЛГБТ-символику. Полагаю, что такие заявления, равно как и размещение указанной символики среди аудитории, существенную часть которой составляют несовершеннолетние граждане и молодежь, неприемлемы как противоречащие действующему законодательству и отрицающие традиционные семейные ценности", - убежден Толстой, напомнив об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

"Мы не допустим вмешательства во внутренние дела своей страны, мы против навязывания нам чуждых ценностей, правил поведения, правил игры, мы против нарушения наших законов. И право на свой суверенитет в принятии решений мы будет решительно отстаивать!" - заявил Толстой журналистам.