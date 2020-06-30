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Голосование по поправкам в конституцию

Кремль не видит угроз для доверия к итогам голосования по поправкам

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Кремль не считает, что для доверия к итогам голосования по поправкам к конституции есть угрозы.

"Мы не видим никаких угроз для доверия к итогам голосования, которое завершится первого числа", - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, усложнилось ли проведение наблюдения за ходом голосования из-за того, что оно продолжается несколько дней. Он отметил, что наблюдатели работают, с их деятельностью Кремль также не видит никаких проблем. "Какие-то разовые проблемы могут случаться, их невозможно избежать в такой огромной стране, но в целом это не оказывает никакого влияния на общий фон голосования и наблюдения", - подчеркнул Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичГолосование по поправкам в конституцию
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