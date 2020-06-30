Песков заявил, что власти России и США не контактировали по теме "афганской истории"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские и американские власти не проводили в последнее время контакты по поводу того, что РФ якобы предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийства американский военнослужащих.

"Нет", - ответил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, контактировали ли американские власти с администрацией главы российского государства на тему "афганской истории".

Газета The New York Times выступила в пятницу с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяет, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме (СНБ) обсуждал эту тему в конце марта.

В свою очередь, Трамп выступил с утверждением, что его не информировали о подобных нападениях на американские войска в Афганистане. В воскресенье он сообщил в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийство американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

29 июня Песков назвал ложью и "абсолютной уткой" публикации о том, что Россия якобы предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийства американских военнослужащих. По его словам, на уровне лидеров двух стран эта тема не поднималась.