Песков: голосование вне участков - "не вопрос антуража", а право на волеизъявление

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к антуражу голосования возле подъездов и на других территориях вне избирательных участков, Песков отметил, что речь идет "о возможности реализовать право на волеизъявление, на то, чтобы использовать свой голос".

"Это не вопрос антуража", - подчеркнул Песков. Комментируя утверждения, что такое голосование выглядит необычно, пресс-секретарь президента заметил: "Мы в целом сейчас в необычное время живем, если взять этот год, необычное время для всего мира, не только для России".

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".