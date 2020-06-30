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Голосование по поправкам в конституцию

Песков: голосование вне участков - "не вопрос антуража", а право на волеизъявление

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, как в Кремле относятся к антуражу голосования возле подъездов и на других территориях вне избирательных участков

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Голосование на придомовых территориях позволяет реализовать право на волеизъявление. Это подчеркнул во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к антуражу голосования возле подъездов и на других территориях вне избирательных участков, Песков отметил, что речь идет "о возможности реализовать право на волеизъявление, на то, чтобы использовать свой голос".

"Это не вопрос антуража", - подчеркнул Песков. Комментируя утверждения, что такое голосование выглядит необычно, пресс-секретарь президента заметил: "Мы в целом сейчас в необычное время живем, если взять этот год, необычное время для всего мира, не только для России".

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичГолосование по поправкам в конституцию
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