Обращение Владимира Путина о голосовании по поправкам в конституцию. Главное

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам в преддверии основного дня общероссийского голосования по поправкам к конституции. Главные заявления главы государства — в материале ТАСС.
- Президент призвал россиян проголосовать по поправкам в конституцию, отметив важность голоса каждого.
- Путин уверен, что, голосуя за поправки в конституцию, россияне "голосуют за страну, в которой хотят жить". По его словам, речь идет о современном образовании и здравоохранении, надежной соцзащите граждан, эффективной власти, подотчетной обществу.
- Глава государства отметил, что поправки в основной закон закрепляют основные объединяющие для россиян ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии.
- Обновленный текст конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при одобрении россиян, добавил Путин.
Президент поблагодарил всех, кто уже сделал выбор.