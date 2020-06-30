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Голосование по поправкам в конституцию

Обращение Владимира Путина о голосовании по поправкам в конституцию. Главное

© ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам в преддверии основного дня общероссийского голосования по поправкам к конституции. Главные заявления главы государства — в материале ТАСС. 

  • Президент призвал россиян проголосовать по поправкам в конституцию, отметив важность голоса каждого.
  • Путин уверен, что, голосуя за поправки в конституцию, россияне "голосуют за страну, в которой хотят жить". По его словам, речь идет о современном образовании и здравоохранении, надежной соцзащите граждан, эффективной власти, подотчетной обществу. 
  • Глава государства отметил, что поправки в основной закон закрепляют основные объединяющие для россиян ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии. 
  • Обновленный текст конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при одобрении россиян, добавил Путин. 

Президент поблагодарил всех, кто уже сделал выбор.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияГолосование по поправкам в конституцию
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