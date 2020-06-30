Постпред России указал, что Москва выступает против вмешательства во внутренние дела Китая

ЖЕНЕВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Китая и считает, что обсуждение в Совете ООН по правам человека (СПЧ) возможного влияния закона о национальной безопасности в Гонконге на соблюдение прав человека "предвзято и политизированно". Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Обсуждение в СПЧ "возможного негативного влияния на соблюдение прав человека закона о нацбезопасности Гонконга предвзято и политизированно", написал глава российской дипмиссии в Twitter. "Мы выступаем против внешнего вмешательства во внутренние дела Китая", - подчеркнул дипломат.

Во вторник утром к участникам открывшейся в Женеве 44-й сессии СПЧ обратилась по видеосвязи глава гонконгской администрации Кэрри Лам. Она подчеркнула, что принятый КНР новый закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге не подрывает права и свободы в этом специальном административном районе Китая. Лам напомнила, что "соответствующие международные конвенции применяются к Гонконгу, и они включают, в частности, свободу слова, прессы, собраний, демонстраций и процессий". Она расценила критику закона о безопасности со стороны ряда стран как проявление "двойных стандартов" и призвала международное сообщество уважать право "поддерживать национальную безопасность и стремление людей в Гонконге к стабильности и гармонии".

Во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Правовой акт вступит в силу 1 июля, в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет. За его утверждение проголосовали все 162 члена ПК ВСНП. Новый закон нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными антикитайскими силами.