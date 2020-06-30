САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала избирком Санкт-Петербурга не допускать провокаций на голосовании по поправкам в конституцию, мобилизовав все силы для максимально корректной работы комиссий. С таким обращением она выступила во вторник на заседании ЦИК РФ, общаясь по видео-конференц-связи с главой Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктором Миненко.

"Надеюсь, что и дальше вы - осталось завтра и сегодня - мобилизуетесь для того, чтобы все комиссии работали максимально корректно, соблюдали все процедуры так, как надо, и не поддавались ни на какого рода провокации. У вас [в Санкт-Петербурге] провокации будут обязательно, если мы сейчас не попытаемся предпринять целый ряд мер, чтобы их снивелировать. Но [провокации] готовятся, имейте в виду, поэтому члены комиссии должны быть максимально корректными, не поддаваться, наблюдатели должны работать <…> , все фиксировать, поступать корректно. Пусть они [те, кто готовят провокации] сами и оказываются в той грязной луже, в которую они сами себя посадят. Вашего участия и членов комиссии в этом быть не должно", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК РФ также отметила, что судя по многим обращениям, поступающим от граждан, информирование о возможностях для голосования зачастую воспринимается ими как некие формы давления. "Это надо учитывать, в том числе руководителям. Народ сейчас к этому относится очень болезненно", - добавила она, обращаясь к Миненко.

Председатель ГИК Санкт-Петербурга, выступая на заседании, заявил, что по всем жалобам, которые поступают в горизбирком, принимаются "самые жесткие меры".

В понедельник пресс-секретарь петербургского горизбиркома Григорий Марголин отмечал, что за воскресенье и понедельник поступило более 60 обращений от участников голосования, и более 20 из них не содержали информации о нарушениях, носили информационный характер, либо в них выражалась гражданская позиция. По трем десяткам обращений будут проведены проверки, уточнил он, добавив, что в целом голосование по поправкам проходит в Петербурге спокойно и организованно.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.