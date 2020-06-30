Памфилова пообещала выявить всех нарушителей на голосовании по поправкам к конституции

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Центризбирком России в ближайшее время получит списки проголосовавших по поправкам к конституции за рубежом и дистанционным электронным способом, все случаи двойного голосования будут установлены, нарушители понесут ответственность. Об этом во вторник заявила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

Памфилова напомнила о попытках двойного голосования в Израиле и Великобритании. "По специальным каналам связи списки всех проголосовавших в этих странах будут оперативно представлены нам в ЦИК, - сказал она. - У нас ко дню подведения итогов будет полная информация. И мы выловим всех этих рыбок в мутной воде. И тех, кто пропиарился, и тех, сделал это, если сделал, тайно. Ни один случай не уйдет от нас".

По ее словам, во вторник к 20:00 мск ЦИК получит все списки проголосовавших дистанционно, а в ближайшее время списки граждан, проживающих за рубежом. "Этот фильтр они [нарушители] не пройдут, каждый из них, если будут установлены случаи двойного голосования за рубежом и по ДЭГ [дистанционному электронному голосованию]", - пообещала она. Нарушители понесут административное, "а где-то, может быть, и уголовное наказание", заверила глава комиссии.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня.