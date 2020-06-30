Мэр Москвы Собянин принял участие в электронном голосовании по поправкам в конституцию

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин посетил во вторник общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием на улице Покровке, где сам принял участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ.

Собянин воспользовался компьютером, установленном в помещении территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования. "Я сегодня попробовал электронное голосование. Должен вам сказать, что это вполне комфортный, удобный, безопасный и надежный способ голосования", - заявил мэр журналистам.

Он также выразил надежду, что завершающийся процесс электронного голосования по поправкам пройдет достойно.

"Уже видно, что количество людей, которые проголосовали, очень большое. Явка электронного голосования тех, кто записался, тоже высокая. Это уже традиционно для электронного голосования", - подчеркнул он.

"Завтра главный день голосования. Надеюсь, что он тоже пройдет успешно", - отметил мэр.

"Пользуясь случаем, хотел поблагодарить Общественную палату Москвы, общественный штаб по наблюдению за выборами. 20 тыс. наблюдателей, которые проявили инициативу, зарегистрировались, прошли обучение, и сегодня это целая армия людей наблюдает за ходом голосования и обеспечивает его легитимность", - подчеркнул Собянин. По данным на 14:00, явка на контрольное голосование превысила 91,4%, выдано 1 млн 89 тыс. бюллетеней.

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