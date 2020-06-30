Губернатор Брянской области Богомаз подал документы на участие в выборах главы региона

ТАСС, 30 июня. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз во вторник подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах главы региона. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

"30 июня Богомаз Александр Васильевич представил в избирательную комиссию Брянской области документы на выдвижение и стал кандидатом на должность губернатора", - говорится в сообщении на сайте облизбиркома.

Выборы губернатора в Брянской области пройдут 13 сентября 2020 года в связи с истечением полномочий Богомаза, избранного на эту должность в 2015 году. По действующему региональному законодательству, кандидаты на эту должность выдвигаются избирательными объединениями - партиями.

16 июня президиум генсовета "Единой России" поддержал выдвижение на посты глав регионов пяти действующих и временно исполняющих обязанности руководителей субъектов РФ, в том числе была одобрена кандидатура Богомаза. Решение о его выдвижении было принято 27 июня на конференции регионального отделения партии.

Документы на участие в выборах в облизбирком также подали представители регионального отделения КПРФ Андрей Архицкий и областного отделения партии "Гражданская платформа" Дмитрий Корнилов.