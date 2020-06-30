Кадыров не видит альтернативы Путину на посту президента России

ГРОЗНЫЙ, 30 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров не видит альтернативы Владимиру Путину на посту президента России. Об этом он заявил во вторник на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Я всегда говорил, мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим", - сказал глава Чечни.

Он призвал жителей республики отдать свой голос на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. "Мы же служим ради вас, если мы вас устраиваем, выходите на выборы и проголосуйте", - добавил Кадыров.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ началось на всей территории России 25 июня, но основным днем станет 1 июля.