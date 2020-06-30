{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков прокомментировал предложение Кадырова о "пожизненном президенте"

В конституции нет поста "пожизненный президент", напомнил представитель Кремля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова сделать российского лидера Владимира Путина "пожизненным президентом" напомнил, что такой пост не предусмотрен Конституцией России.

"Конституцией такая должность не предусмотрена", - сказал представитель Кремля ТАСС во вторник, отвечая на вопрос об отношении к предложению Кадырова.

О своей идее глава Чечни объявил на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом, - сказал Кадыров. - Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим".

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Кризис в Сирии
МИД РФ: санкции Запада калечат экономику Сирии и бьют по простым сирийцам
В ведомстве отметили, что Москва неизменно выступает за наращивание гуманитарного содействия всем сирийцам без политизации и предварительных условий
Читать полностью