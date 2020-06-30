Песков прокомментировал предложение Кадырова о "пожизненном президенте"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова сделать российского лидера Владимира Путина "пожизненным президентом" напомнил, что такой пост не предусмотрен Конституцией России.

"Конституцией такая должность не предусмотрена", - сказал представитель Кремля ТАСС во вторник, отвечая на вопрос об отношении к предложению Кадырова.

О своей идее глава Чечни объявил на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом, - сказал Кадыров. - Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим".