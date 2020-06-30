МИД РФ: санкции Запада калечат экономику Сирии и бьют по простым сирийцам

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Односторонние санкции Соединенных Штатов и Евросоюза в отношении Сирии калечат экономику страны и наносят вред простым сирийцам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на IV Брюссельской донорской конференции "Поддерживая будущее Сирии и региона". Текст его выступления размещен во вторник на сайте российского дипведомства.

По его словам, Москва неизменно выступает за наращивание гуманитарного содействия всем сирийцам без политизации и предварительных условий. "Этим мы руководствовались, принимая решение об участии в очередной Брюссельской конференции, - указал дипломат. - Сожаление вызывает то, что в преддверии конференции 28 мая Евросоюз принял решение о продлении незаконных односторонних санкций против Сирии, введенных в обход СБ ООН. До этого 7 мая аналогичное решение приняли в Вашингтоне, а затем 17 июня подкрепили его вступлением в силу так называемого Акта Цезаря".

"На словах данный закон и санкции якобы направлены на защиту гражданского населения в Сирии, но на деле - калечат сирийскую экономику и бьют по простым сирийцам, - подчеркнул Вершинин. - Таким образом, был фактически проигнорирован призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша к приостановке рестрикций в условиях общего глобальной вызова - пандемии коронавируса".

Замминистра также выразил озабоченность в связи с серьезным ухудшением социально-экономического положения в Сирии. "Сирийским экономике, инфраструктуре и социальным объектам действительно нанесен огромный ущерб в результате многолетней вооруженной конфронтации и агрессии террористов, - отметил он. - Одной из причин нынешней тяжелой ситуации являются и односторонние санкции, негативный эффект от которых не могут компенсировать ни донорские взносы, ни заявленные гуманитарные изъятия, которые на практике не работают".

Таким образом, сирийцы, пережившие худшие годы войны и разгула терроризма, теперь вынуждены противостоять "экономическому удушению" и санкционной блокаде, заключил Вершинин.