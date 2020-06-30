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Врио губернатора Калужской области подал документы на участие в выборах главы региона

Выборы пройдут 13 сентября

ТАСС, 30 июня. Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, выдвинутый реготделением "Единой России", и секретарь регионального отделения "Справедливой России" Надежда Ефремова во вторник подали в калужскую областную избирательную комиссию документы на участие в выборах главы региона. Об этом ТАСС сообщили в облизбиркоме.

"Надежда Игоревна Ефремова сегодня в 12:00 мск подала документы на выдвижение на должность губернатора Калужской области. Она выдвинута региональным отделением политической партии "Справедливая Россия". В 15:00 подал документы Владислав Валерьевич Шапша, выдвинутый региональным отделением политической партии "Единая Россия", - сказала собеседница агентства.

Ранее также реготделение Партии роста в Калужской области поддержало кандидатуру начальника управления по работе с персоналом транспортной компании "СТ-Групп" Елены Ефановой, региональное отделение Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) выдвинуло на участие в выборах руководителя Штаба защиты прав трудящихся Александра Абросимова. Документов в избирком от них пока не поступало.

Выборы губернатора Калужской области пройдут 13 сентября 2020 года. В феврале в отставку ушел Анатолий Артамонов, возглавлявший регион почти 20 лет. Временно исполняющим обязанности главы области президент России Владимир Путин назначил мэра Обнинска Владислава Шапшу.

Теги
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