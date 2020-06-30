Посольство требует от США расследовать поступившие угрозы после публикаций о РФ и талибах

Американские СМИ не обращались в российское посольство за пояснениями в связи с публикацией утверждений о приписываемых России попытках предлагать афганским боевикам денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих.

Он исходит из того, что "американская сторона будет твердо выполнять свои обязательства в рамках Венской конвенции по защите дипломатических учреждений на своей территории". В документе зафиксированы обязательства по обеспечению безопасности иностранных миссий и их персонала.

Он напомнил, что "через Афганистан прошли миллионы солдат США", а многие американцы пострадали, потеряли близких и друзей. "Негативные эмоции со стороны многих американцев зашкаливают. Особенно на фоне и без того сложной социально-политической ситуации в Соединенных Штатах. Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании", - рассказал Антонов.

"Нам уже не в первый раз поступают угрозы. Но сейчас - у нас серьезная проблема. После того как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы "свести счеты с русскими". Мы, разумеется, передали все сведения об этом правоохранительным органам США. Отправили ноту в Госдепартамент с требованием провести расследование", - отметил руководитель посольства.

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту с требованием расследовать поступившие дипломатам угрозы после публикации утверждений о приписываемых России попытках предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих. Об этом говорится в опубликованных диппредставительством во вторник ответах посла РФ в США Анатолия Антонова на вопросы СМИ.

"Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что распространенные ведущими СМИ утверждения - ложь. Без предъявления каких-либо доказательств Россию огульно обвиняют в несусветных грехах. Хотят создать у публики впечатление, что наша страна мешает США, их усилиям в борьбе с терроризмом. Заказчики информационной провокации даже не потрудились обратиться в посольство за пояснениями. Мы, разумеется, оперативно дали свой комментарий, хотя запросов наша дипмиссия не получала, - отметил руководитель диппредставительства. - Насколько мы знаем, в журналистские стандарты и этику входит требование представить разные точки зрения и мнения. Это о качестве некоторых представителей американской прессы, о работе местного журналистского корпуса".

Как подчеркнул Антонов, "перед авторами явно стояли политические цели". "Возможно, в интересах тех, кто выступает против развития нормального, взаимоуважительного диалога между Россией и США. Выводы мы, несомненно, сделаем", - указал он. Посол подчеркнул, что диппредставительство внесет "коррективы во взаимодействие с печатными изданиями и каналами, отличившимися в тиражировании лживых обвинений". "Они и раньше давали нам поводы сомневаться в непредвзятости, объективности и независимости редакционной политики. Отказывались распространять не только наши опровержения, но и мнения по ключевым вопросам международной и двусторонней повестки", - пояснил руководитель диппредставительства.

При этом он отметил, что в "США есть СМИ, которые проявили сдержанность и <...> не клюнули на очевидную, грубо слепленную фальшивку". "С ними мы продолжим работать", - заключил Антонов.

Дипломаты общаются по теме Афганистана

Американские и российские дипломаты регулярно общаются по теме Афганистана, работа в этом направлении наращивается, несмотря на пандемию нового коронавируса.

"Вынужден констатировать, что у американских журналистов явно дефицит информации по совместным усилиям России и США в афганском политурегулировании. Дипломаты наших стран регулярно общаются. Как в двустороннем формате, так и на международных площадках. Афганистан - одно из направлений, где работа не приостанавливается, а наращивается, несмотря на пандемию", - отметил руководитель посольства.

Он напомнил, что недавно "конструктивно и весьма обстоятельно" обсуждал со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом "совместные усилия в интересах укрепления мира и стабильности в Афганистане". "Договорились продолжить координацию наших шагов по запуску консультаций между афганскими политсилами и вооруженной оппозицией", - заключил посол.

Россия, США и Афганистан провели 15 июня консультации в формате видеоконференции. Российские и американские представители тогда приветствовали планы афганского правительства завершить в ближайшее время процесс освобождения 5 тыс. сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

29 февраля в Дохе США и талибы подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

О статье

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня назвал первую публикацию на эту тему в американской печати содержащей заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.