Онлайн-голосование по поправкам в конституцию завершилось. Явка составила 93,02%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ, в котором принимали участие жители Москвы и Нижегородской области, завершилось. Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.

Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 мск и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Получить электронные бюллетени можно было во вторник до 19:59. Пользователям необходимо было авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после введения кода, который приходил в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Как передает корреспондент ТАСС, согласно данным на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, итоговая явка составила 93,02%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней.

Информационный сайт о дистанционном электронном голосовании по поправкам 2020og.ru не работал в первые 20 минут после начала голосования 25 июня из-за высокой нагрузки. После непродолжительного сбоя он восстановил работу и функционировал штатно. Сайт самой системы онлайн-голосования elec.2020og.ru работал без сбоев на протяжении всего периода голосования.

27 июня в 21:12 мск была совершена попытка атаки на систему онлайн-голосования через ноду наблюдателя (сервис для наблюдения за работой онлайн-системы), но сбоя в системе не произошло. Все голоса онлайн-избирателей были учтены, а доступ к ноде наблюдателя был восстановлен.