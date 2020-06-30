Собянин: система онлайн-голосования надежно защищает личные данные его участников

"Система серьезно защищена, так как до того, как запустить ее, мы апробировали ее несколько раз. Привлекали хакеров, которые пыталась нарушить или сломать работу системы. Во время голосования были хакерские попытки и провокации, но ни одна не увенчалась успехом. Это вполне сформированная и защищенная система", - сказал Собянин.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Личные данные участников онлайн-голосования в Москве надежно защищены. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в эфире телеканала "Россия 24" .

Он добавил, что систему электронного голосования изучили в том числе и международные эксперты.

Мэр также заявил, что около 98 тыс. человек, желавших принять участие в электронном голосовании, не были допущены к нему в связи с неточностями в указанных данных. "Любые малейшие неточности данных, нестыковки и так далее, или подозрительный телефон, с которого регистрировались - все это было аннулировано. Это около 98 тыс. заявителей, [которые] реально не получили возможность электронного голосования", - сказал Собянин.

При этом он назвал бессмысленными попытки проголосовать дважды. "Списки тех, кто проголосовали в электронном виде, чтобы не дублировались на бумажном носителе, еще раз сверим. Все эти попытки два раза проголосовать - это бессмысленная история, мы все равно там или там вычеркнем, когда начнется сверка", - сказал он.

По словам мэра, эксперимент с системой электронного голосования был призван повысить явку. "Мы видим год от года, что все меньше и меньше [становится] активность избирателей. <...> Поэтому начали задумываться, как активизировать избирателей. Решили еще попробовать технические вещи, электронное голосование <...> и приняли решение проэкспериментировать", - пояснил Собянин.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Было предусмотрено также дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области. В ходе проведения электронного голосования в Москве были зафиксированы попытки проголосовать дважды - и онлайн, и в очном формате. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркивала, что ни одна попытка двойного голосования по поправкам к конституции не увенчается успехом. Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".