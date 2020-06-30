ЦИК на выборах в сентябре проверит технологию онлайн-голосования в ряде регионов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила во вторник, что комиссия уже в предстоящий единый день голосования 13 сентября планирует реализовать пилотные проекты в сфере дистанционного электронного голосования в ряде регионов РФ.

"У нас уже сейчас было пять заявок от регионов. На самом деле, желающих принять участие в дистанционном голосовании [по конституции] было больше. Мы тоже разрабатываем научно-исследовательские работы свои, будем сравнивать, возьмем все лучшее из московского опыта. По крайней мере мы запланировали в сентябре тоже провести несколько пилотных проектов в тех регионах, которые бы хотели и согласятся", - сказала Памфилова в ходе пресс-конференции, посвященной завершению дистанционного электронного голосования по конституции.

По ее словам, необходимо развивать технологию электронного голосования "очень аккуратно, очень осторожно, обеспечивая безопасность". [Для электронного голосования по конституции] мы отобрали два самых подготовленных на этом этапе региона. Но многие другие субъекты также готовы к дистанционному голосованию. Будем продолжать работу", - отметила глава ЦИК.

Онлайн-голосование началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня, в нем приняли участие жители Москвы и Нижегородской области. С помощью системы дистанционного электронного голосования было выдано 1 107 648 бюллетеней.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".