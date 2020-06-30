В мэрии Москвы заявили, что организаторы онлайн-голосования не могут влиять на результат

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Организаторы электронного голосования не имеют технической возможности влиять на результаты, сообщил ТАСС во вторник начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"Система онлайн-голосования, которая применяется на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ - единственная в России система, код которой полностью открыт на GitHub (веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки). Кроме того, это единственная в мире электронная система выборов, для которой в интернете выставлена подсистема (нода) наблюдателя, через которую можно наблюдать все транзакции", - сказал Костырко.

Он добавил, что 28 июня в ходе онлайн-обсуждения членов технической рабочей группы было определено, что все транзакции находятся в ноде наблюдателя. "Но поскольку не все обладают навыками работы с большими неструктурированными данными, то департамент информационных технологий опубликует все транзакции из системы, как только в блокчейн появятся расшифрованные голоса. Это решение было поддержано на заседании рабочей группы", - сказал Костырко.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что существует техническая возможность подменять выбор в бюллетене до того, как он зашифровывается и отправляется в систему блокчейн на хранение, и что манипулирование любыми элементами страницы возможно при подключении дополнительных программ, он отметил, что для того, чтобы это произошло, надо заставить 1 млн пользователей электронного голосования либо установить на свой браузер особое программное обеспечение, либо заразить 1 млн компьютеров вирусом, который бы смог попасть на все поддерживаемые браузеры.

"Стоит отметить, что перед голосованием в Мосгордуму нас пугали одновременным отключением света в трех избирательных округах Москвы. С точки зрения теории вероятности отключение электричества даже более вероятно", - прокомментировал Костырко.

По его словам, те методы, которые описываются в появившихся публикациях, в данной ситуации просто не сработают, так как подверженные такой возможной уязвимости технологии не используются на общероссийском голосовании.