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Голосование по поправкам в Конституцию России. Онлайн

1 июля - основной день проведения общероссийского голосования
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

Голосование по поправкам в Конституцию России проходит в течение семи дней. Оно стартовало 25 июня. 1 июля - основной день проведения общероссийского голосования. Участки открыты во всех регионах с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем дням голосования. Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов. Порога явки на голосовании не установлено.

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