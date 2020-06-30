Расшифровку результатов онлайн-голосования по конституции проведут 1 июля

Голосование по поправкам в конституцию

В мэрии Москвы заявили, что организаторы онлайн-голосования не могут влиять на результат

В правительстве столицы отметили, что это единственная в мире электронная система выборов, для которой в интернете выставлена подсистема наблюдателя, через которую можно наблюдать все транзакции

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