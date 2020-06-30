Расшифровку результатов онлайн-голосования по конституции проведут 1 июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Расшифровка результатов онлайн-голосования по поправкам к конституции РФ начнется 1 июля. Об этом сообщил во вторник начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
"Завтра будет у нас достаточно интересный сюжет, когда мы запустим расшифровку миллиона голосов. У нас расшифровка на тестовом голосовании порядка 100 тыс. голосов, вернее, было 90 тыс., она заняла семь минут. Соответственно, посмотрим, сколько будет расшифровываться миллион голосов с лишним", - сказал он на пресс-конференции Центральной избирательной комиссии.