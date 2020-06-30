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Голосование по поправкам в конституцию

Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Нижегородской области превысила 92%

В регионе проголосовали 128 500 человек

ТАСС, 30 июня. Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ в Нижегородской области превысила 92%, сообщил во вторник в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Глеб Никитин.

Более 1 млн москвичей и порядка 140 тыс. жителей Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании по поправкам к конституции, которое началось в 10:00 25 июня и закончилось в 20:00, 30 июня. Пользователям необходимо было авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после введения кода, который приходил в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

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"Наша явка сейчас по результатам голосования 92 с лишним процента, 128 500 человек. Это очень значительное количество", - сказал Никитин.

Он отметил, что нижегородцы в большей степени оказались готовы к электронной системе голосования. "Даже больше, чем мы прогнозировали", - добавил глава области и привал оставшиеся 8% проголосовать на участках, которые будут работать 1 июля.

Как сообщили ранее ТАСС в облизбиркоме, всего в области работают 2 169 постоянных и 11 временных участковых избирательных комиссий. На каждом избирательном участке при входе находится антибактериальный коврик, участникам голосования измеряют температуру, выдают маску, перчатки и одноразовую авторучку. Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов также находятся в масках и перчатках.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьГолосование по поправкам в конституцию
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