Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Нижегородской области превысила 92%

ТАСС, 30 июня. Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ в Нижегородской области превысила 92%, сообщил во вторник в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Глеб Никитин.
Более 1 млн москвичей и порядка 140 тыс. жителей Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании по поправкам к конституции, которое началось в 10:00 25 июня и закончилось в 20:00, 30 июня. Пользователям необходимо было авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после введения кода, который приходил в СМС на номер, указанный в личном кабинете.
"Наша явка сейчас по результатам голосования 92 с лишним процента, 128 500 человек. Это очень значительное количество", - сказал Никитин.
Он отметил, что нижегородцы в большей степени оказались готовы к электронной системе голосования. "Даже больше, чем мы прогнозировали", - добавил глава области и привал оставшиеся 8% проголосовать на участках, которые будут работать 1 июля.
Как сообщили ранее ТАСС в облизбиркоме, всего в области работают 2 169 постоянных и 11 временных участковых избирательных комиссий. На каждом избирательном участке при входе находится антибактериальный коврик, участникам голосования измеряют температуру, выдают маску, перчатки и одноразовую авторучку. Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов также находятся в масках и перчатках.