Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Нижегородской области превысила 92%

ТАСС, 30 июня. Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ в Нижегородской области превысила 92%, сообщил во вторник в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Глеб Никитин.

Более 1 млн москвичей и порядка 140 тыс. жителей Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании по поправкам к конституции, которое началось в 10:00 25 июня и закончилось в 20:00, 30 июня. Пользователям необходимо было авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после введения кода, который приходил в СМС на номер, указанный в личном кабинете.