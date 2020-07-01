Основной день общероссийского голосования по поправкам в конституцию начался на востоке РФ

ТАСС, 1 июля. Более 240 избирательных участков открылись 1 июля в 08.00 утра (23.00 вторника мск) в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ в восточных регионах России - на Камчатке и Чукотке. Члены избирательных комиссий фиксируют высокую явку, сообщили ТАСС в региональных избиркомах в среду.

"На Камчатке открылись 187 стационарных участков во всех муниципалитетах полуострова, а еще 105 работают в море. Люди ждали 1 июля и выходного дня - некоторые избиратели пришли на участки еще до их открытия, и уже с утра там достаточно многолюдно. Обобщенные результаты явки за 6 дней голосования станут известны к 11.00 (02.00 мск)", - рассказала ТАСС председатель избиркома камчатского края Инга Иринина.

На Чукотке открылись 55 избирательных участков, пять из которых - в Анадыре. Свое мнение по поводу внесения изменений в главный документ страны уже высказали более 17 тыс. жителей региона, явка составила 51,9%.

"Голосование - это гражданская ответственность каждого человека, и от нашей позиции зависит развитие всей страны. Наиболее важной мне кажется поправка о детях, которые являются нашим национальным достоянием. Где бы ребенок не находился, он должен быть под защитой нашего государства", - сказал руководитель проекта "Молодежка ОНФ" в Камчатском крае Алекандр Бессонов.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию началось в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.