Избирком Костромской области завершил прием документов о выдвижении на выборы губернатора

КОСТРОМА, 1 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Костромской области завершила прием документов о выдвижении кандидатов на выборы губернатора региона, которые состоятся 13 сентября. Всего документы подали десять человек, сообщили ТАСС в областном избиркоме.

"Закончился прием документов, их можно было подать до конца дня 30 июня", - сообщила собеседница агентства.

Теперь претенденты должны пройти муниципальный фильтр - заручиться поддержкой депутатов представительных органов муниципальных образований или глав, избранных на муниципальных выборах, в не менее чем 22 районах и городских округах области. Все документы на регистрацию кандидаты должны представить не позднее 29 июля. "После этого проверяются подписи, все документы, принимается решение о регистрации", - рассказали в избиркоме.

Всего документы в областной избирком подали десять человек. Действующий глава региона Сергей Ситников выдвинут партией "Единая Россия", замдиректора охранного предприятия Владимир Безрук - региональным отделением Казачьей партии Российской Федерации, "Справедливая Россия" выдвинула депутата Костромской областной думы Александра Плюснина. Кандидатом от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость стал пенсионер Георгий Тащиев, от Партии прогресса документы в избирком подал инженер региональной Кадастровой палаты Татьяна Торопыгина.

Региональное отделение партии ЛДПР выдвинуло на выборы губернатора помощника депутата Госдумы РФ Андрея Свинцова Руслана Федорова, Демократическая партия России выбрала своим кандидатом учителя начальных классов Алексея Уткина, региональное отделение партии "За справедливость" выдвинуло педагога Любовь Виноградову, областное отделение партии "Яблоко" - генерального директора агропредприятия "Шунга" Александра Лазутина, кандидатом от КПРФ стал депутат областной думы, глава Костромского областного отделения КПРФ Валерий Ижицкий.