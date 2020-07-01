Голосование по поправкам к Конституции РФ началось в Японии

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Голосование по вопросу о внесении изменений в Конституцию РФ началось в среду среди российских граждан, находящихся на территории Японии. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, проголосовать можно будет на четырех избирательных участках, расположенных в различных частях страны.

Избирательные участки начали свою работу в 08:00 по местному времени (02:00 мск) на территории посольства в центре Токио и генеральных консульствах РФ в Ниигате, Осаке и Саппоро. В посольстве напомнили, что волеизъявление могут проявить граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет на день голосования и находящиеся на территории Японии. Голосование по вопросу о внесении изменений в Конституцию РФ проходит на территории Японии один день - 1 июля.

"В целях минимизации угроз здоровью избирателей и членов избирательной комиссии всех участников голосования при входе на избирательный участок просим надевать маски, соблюдать дистанцию и пользоваться индивидуальными средствами дезинфекции", - отметили в российском дипломатическом представительстве.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.