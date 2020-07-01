Более 70 % избирателей на Чукотке проголосовали по поправкам в конституцию

ТАСС, 1 июля. Явка на голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ на Чукотке на 10:00 местного времени (01.00 мск) составила более 72%, сообщили ТАСС в окружном избиркоме.

"На Чукотке открылись 55 избирательных участков, пять из которых - в Анадыре. Мнение по поводу внесения изменений в основной закон страны уже высказали участие более 19 тыс. жителей региона", - сказали в избиркоме Чукотского АО.

По данным окружной избирательной комиссии, на 10 часов утра в трех селах региона в общероссийском голосовании приняли участие все включенные в списки участников голосования. 100-процентную явку показали жители Хатырка, Алькатваам, Чуванское.

"Голосование - это гражданская ответственность каждого человека. Очень важной поправкой я считаю запрет чиновникам иметь двойное гражданство, потому что твердо уверен: если ты служишь одной стране, здесь должен жить и ты, и твои дети", - поделился мнением с ТАСС глава городского округа Провидения Чукотского АО Сергей Шестопалов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.